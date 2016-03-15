コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

シグナルの方向の確率 - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1167
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
詳細:

  • このインディケータは、前日終値からの変化率を判断し、チャート上に変化率を表すシグナルを描画します。変化率を判断してシグナルのこれに対する割合を求めた後で、この変化率が計算され、描画されます（赤い線)は相関係数を表し、黒い線は変化率を表す）。

  • 理論上では、シグナルのその変化率に対する割合が高い場合（0.7以上）、シグナルが同じ方向に進みます。例えば、シグナルが上昇し、シグナル対変化率の割合 (赤い線) が高い場合、上昇トレンドが続き、買い取引参考となります。シグナルが下降し、シグナル対変化率の割合が高い場合、下降トレンドが続き、売り注文参考となります。

注意: 割合(赤い線) が表示されるためには、少なくとも2本の作成されたティックが必要です。1つ目のティックで変化率が計算され、2つ目のティックでシグナルのその変化率に対する割合が計算されます。

画像:

シグナルの方向の確率

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7620

