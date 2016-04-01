Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Signal Direction Probability - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1564
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
- Este indicador determina a variação percentual entre os preços de fechamento anterior, para o tamanho do array, e desenha o sinal de alteração percentual na janela do indicador. Após a alteração percentual é determinado, a correlação entre o sinal de preço, e a alteração percentual é calculada e desenhada a (linha vermelha, que é a correlação e a linha preta é a variação percentual).
- Em teoria, se existe uma elevada correlação (maior do que 0,7) entre a alteração percentual e o sinal de preço, então, o sinal de preço deve continuar na mesma direção. Por exemplo, se um sinal de preço se move para cima, e a correlação (linha vermelha) entre o sinal de preço e a alteração percentual do preço é alta, então o preço deve continuar mantendo o movimento na mesma direção, o que gera um sinal de compra. Um sinal de venda é gerado se a correlação entre o sinal de preço e a variação percentual é alta e o sinal de preço está se movendo para baixo.
Nota: para a correlação (linha vermelha) aparecer, o indicador tem de ter pelo menos dois ticks. O primeiro tick, calcula a mudança percentual, o segundo tick, calcula a correlação entre a variação do preço e o sinal de preço.
Imagem:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7620
Plan x
EA plan x. Tem deixado como está.RPM5_MT4_[ea]
EA RPM5_MT4_[ea].
Pivotema3
EA Pivotema3. Utiliza os indicadores: Heiken Ashi, Pivot.Pedroxxmod
EA Pedroxxmod.