Signal direction probability

Descrição:



Este indicador determina a variação percentual entre os preços de fechamento anterior, para o tamanho do array, e desenha o sinal de alteração percentual na janela do indicador. Após a alteração percentual é determinado, a correlação entre o sinal de preço, e a alteração percentual é calculada e desenhada a ( linha vermelha , que é a correlação e a linha preta é a variação percentual).

Em teoria, se existe uma elevada correlação (maior do que 0,7) entre a alteração percentual e o sinal de preço, então, o sinal de preço deve continuar na mesma direção. Por exemplo, se um sinal de preço se move para cima, e a correlação ( linha vermelha ) entre o sinal de preço e a alteração percentual do preço é alta, então o preço deve continuar mantendo o movimento na mesma direção, o que gera um sinal de compra. Um sinal de venda é gerado se a correlação entre o sinal de preço e a variação percentual é alta e o sinal de preço está se movendo para baixo.

Nota: para a correlação (linha vermelha) aparecer, o indicador tem de ter pelo menos dois ticks. O primeiro tick, calcula a mudança percentual, o segundo tick, calcula a correlação entre a variação do preço e o sinal de preço.

Imagem:

