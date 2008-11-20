Ставь лайки и следи за новостями
Вероятность направления сигнала - индикатор для MetaTrader 4
- 6698
- Данный индикатор определяет процентное изменение между предыдущей ценой закрытия для длины массива и рисует сигнал процентного изменения в окне индикатора. После определения процентного изменения и корреляции с ценовым сигналом процентное изменение вычисляется и рисуется (красная линия - это корреляция, а черная - процентное изменение).
- В теории, если корреляция между процентным изменением и ценовым сигналом высокая (более 0.7), то ценовой сигнал должен продолжиться в том же направлениии. Например, если ценовой сигнал движется вверх и корреляция (красная линия) между ценовым сигналом и ценовым изменением высокая, то цена должна продолжить двигаться в том же направлении, которое генерирует сигнал на покупку. Сигнал на продажу генерируется, если корреляция между ценовым сигналом и ценовым изменением высокая, а ценовой сигнал движется вниз.
Примечание: для того, чтобы появилась корреляция (красная линия), у индикатора должно быть как минимум два тика. На первом тике рассчитывается процентное изменение, на втором тике рассчитывается корреляция между изменением цены и ценовым сигналом.
