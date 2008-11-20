CodeBaseРазделы
Вероятность направления сигнала - индикатор для MetaTrader 4

c0d3 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

  • Данный индикатор определяет процентное изменение между предыдущей ценой закрытия для длины массива и рисует сигнал процентного изменения в окне индикатора. После определения процентного изменения и корреляции с ценовым сигналом процентное изменение вычисляется и рисуется (красная линия - это корреляция, а черная - процентное изменение).

  • В теории, если корреляция между процентным изменением и ценовым сигналом высокая (более 0.7), то ценовой сигнал должен продолжиться в том же направлениии. Например, если ценовой сигнал движется вверх и корреляция (красная линия) между ценовым сигналом и ценовым изменением высокая, то цена должна продолжить двигаться в том же направлении, которое генерирует сигнал на покупку. Сигнал на продажу генерируется, если корреляция между ценовым сигналом и ценовым изменением высокая, а ценовой сигнал движется вниз.

Примечание: для того, чтобы появилась корреляция (красная линия), у индикатора должно быть как минимум два тика. На первом тике рассчитывается процентное изменение, на втором тике рассчитывается корреляция между изменением цены и ценовым сигналом.

Картинка:

Вероятность направления сигнала

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7620

