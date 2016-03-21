Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Signal Direction Probability - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1197
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
- Der Indikator bestimmt die prozentuale Änderung zwischen vergangenen Schlusskursen, mit der Länge eines vorgegebenen Arrays und zeichnet die prozentuale Änderung des Signals in das Indikatorfenster. Nachdem die prozentuale Änderung ermittelt wurde, wird die Korrelation zwischen Preissignal und prozentualer Änderung berechnet und gezeichnet.(die rote Linie ist die Korrelation und die schwarze Linie die prozentuale Änderung).
- In der Theorie ist es so, wenn eine hohe Korrelation (größer als 0,7) zwischen prozentualer Veränderung und Preissignal liegt, dann sollte der Kurs sich nicht verändern. Wenn zum Beispiel ein Preissignal nach oben läuft und die Korrelation (red line) zwischen dem Preissignal und der prozentualen Abweichung hoch ist, dann wird erwartet dass der Preis die Richtung behält und ein BUY-Signal wird erzeugt. Ein SELL-Signal wird dann erzeugt wenn die Korrelation zwischen Preissignal und prozentualer Abweichung hoch ist und der Kurs nach unten verläuft.
Notiz: Um die Korrelation (red line) zu zeichnen werden mindestens 2 Ticks erwartet. Der erste Tick berechnet die prozentuale Abweichung und der zweite die Korrelation zwischen Preisänderung und Preissignal.
Bild:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7620
Plan x
Berater plan xAccumulation Distribution
Der Accumulation/Distribution Indikator wird bestimmt durch die Veränderungen der Preise und der Volumina.
TradePrice-T03
TradePrice-T03 Indikator.Alligator
Der Alligator Indikator ist eine Kombination von Durchschnittslinien unter Verwendung von fraktaler Geometrie und nicht linearen Dynamiken.