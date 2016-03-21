Signal direction probability

Beschreibung:



Der Indikator bestimmt die prozentuale Änderung zwischen vergangenen Schlusskursen, mit der Länge eines vorgegebenen Arrays und zeichnet die prozentuale Änderung des Signals in das Indikatorfenster. Nachdem die prozentuale Änderung ermittelt wurde, wird die Korrelation zwischen Preissignal und prozentualer Änderung berechnet und gezeichnet.(die rote Linie ist die Korrelation und die schwarze Linie die prozentuale Änderung).

In der Theorie ist es so, wenn eine hohe Korrelation (größer als 0,7) zwischen prozentualer Veränderung und Preissignal liegt, dann sollte der Kurs sich nicht verändern. Wenn zum Beispiel ein Preissignal nach oben läuft und die Korrelation ( red line ) zwischen dem Preissignal und der prozentualen Abweichung hoch ist, dann wird erwartet dass der Preis die Richtung behält und ein BUY-Signal wird erzeugt. Ein SELL-Signal wird dann erzeugt wenn die Korrelation zwischen Preissignal und prozentualer Abweichung hoch ist und der Kurs nach unten verläuft.

Notiz: Um die Korrelation (red line) zu zeichnen werden mindestens 2 Ticks erwartet. Der erste Tick berechnet die prozentuale Abweichung und der zweite die Korrelation zwischen Preisänderung und Preissignal.

