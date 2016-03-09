CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-OneThird - indicador para MetaTrader 4

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
1144
Ranking:
(7)
Publicado:
Actualizado:
i-OneThird.mq4 (2.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La diferencia entre el alto y bajo de la vela divide en tres partes, cada una corresponde a 1/3 de la vela. El indicador calcula donde se abrió la vela y donde se cerró. Se recomienda ocultar la gráfica inicial estableciendo los siguientes parámetros: "Cuadro en primer plano" la opción desactivada (menú "gráficos"-> "Propiedades" o presione F8, pestaña "Común").

Patrón alcista:
1-1
2-1
3-1

Patrón bajista:
1-3
2-3
3-3



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7109

i-HighLow i-HighLow

El trazo del indcador i-HighLow con bordes más altos corresponden a valores altos y los más bajo bajos de las sombras de la barra de las últimos N barras.

i-Breakeven i-Breakeven

Grupos i-Breakeven la posición abierta por símbolo y cada uno de los grupos presentan: 1. El nivel de capital actual. 2. El nivel de equilibrio estimado.

i-5days i-5days

El Indicador i-5day marca la primera barra de cada nuevo día.

i-AMA-Optimum i-AMA-Optimum

AMA de Kaufman con optimización por largos períodos.