i-OneThird - indicador para MetaTrader 4
La diferencia entre el alto y bajo de la vela divide en tres partes, cada una corresponde a 1/3 de la vela. El indicador calcula donde se abrió la vela y donde se cerró. Se recomienda ocultar la gráfica inicial estableciendo los siguientes parámetros: "Cuadro en primer plano" la opción desactivada (menú "gráficos"-> "Propiedades" o presione F8, pestaña "Común").
Patrón alcista:
1-1
2-1
3-1
Patrón bajista:
1-3
2-3
3-3
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7109
i-HighLow
El trazo del indcador i-HighLow con bordes más altos corresponden a valores altos y los más bajo bajos de las sombras de la barra de las últimos N barras.i-Breakeven
Grupos i-Breakeven la posición abierta por símbolo y cada uno de los grupos presentan: 1. El nivel de capital actual. 2. El nivel de equilibrio estimado.
i-5days
El Indicador i-5day marca la primera barra de cada nuevo día.i-AMA-Optimum
AMA de Kaufman con optimización por largos períodos.