i-OneThird - indicador para MetaTrader 4
A diferença entre a máxima e a mínima de uma vela divide-se em três partes, cada uma correspondente a 1/3 da vela. O indicador calcula onde a vela é aberta e onde ela é fechada. Recomenda-se esconder o gráfico inicial, definindo os seguintes parâmetros: opção "Gráfico em Primeiro Plano" desmarcada (Menu "Gráficos"-> "Propriedades" ou pressione F8, aba "Comum").
Padrão de alta:
1-1
2-1
3-1
Padrão de baixa:
1-3
2-3
3-3
