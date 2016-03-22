CodeBaseSeções
i-OneThird - indicador para MetaTrader 4

A diferença entre a máxima e a mínima de uma vela divide-se em três partes, cada uma correspondente a 1/3 da vela. O indicador calcula onde a vela é aberta e onde ela é fechada. Recomenda-se esconder o gráfico inicial, definindo os seguintes parâmetros: opção "Gráfico em Primeiro Plano" desmarcada (Menu "Gráficos"-> "Propriedades" ou pressione F8, aba "Comum").

Padrão de alta:
1-1
2-1
3-1

Padrão de baixa:
1-3
2-3
3-3



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7109

