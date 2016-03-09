CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-Breakeven - indicador para MetaTrader 4

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
2411
Ranking:
(16)
Publicado:
i-Breakeven.mq4 (7.28 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Este indicador recoge y agrupa información sobre las posiciones abiertas. Es útil para aquellos que gustan agregar para abrir posiciones y utilizar el método de la martingala.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7106

Halifax Halifax

Estimador de la tendencia de vanguardia con bandas.

ADX suavizada por John Ehlers ADX suavizada por John Ehlers

Hay muchos algoritmos de suavizado. Este indicador dado es para alisar el indicador estándard ADX. El código fue traducido de lenguaje fácil.

i-HighLow i-HighLow

El trazo del indcador i-HighLow con bordes más altos corresponden a valores altos y los más bajo bajos de las sombras de la barra de las últimos N barras.

i-OneThird i-OneThird

El indicador i-OneThird destaca velas alcistas y bajistas en estilo HeikenAshi.