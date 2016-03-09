Mira cómo descargar robots gratis
i-Breakeven - indicador para MetaTrader 4
Este indicador recoge y agrupa información sobre las posiciones abiertas. Es útil para aquellos que gustan agregar para abrir posiciones y utilizar el método de la martingala.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7106
Halifax
Estimador de la tendencia de vanguardia con bandas.ADX suavizada por John Ehlers
Hay muchos algoritmos de suavizado. Este indicador dado es para alisar el indicador estándard ADX. El código fue traducido de lenguaje fácil.
i-HighLow
El trazo del indcador i-HighLow con bordes más altos corresponden a valores altos y los más bajo bajos de las sombras de la barra de las últimos N barras.i-OneThird
El indicador i-OneThird destaca velas alcistas y bajistas en estilo HeikenAshi.