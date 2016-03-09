CodeBaseSecciones
i-5days - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1057
Ranking:
(6)
Publicado:
Actualizado:
i-5days.mq4 (3.97 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Parámetros del indicador:

  • extern string __1__ = "";
  • extern int MaxDays = 20;
  • extern int FontSize = 16;
  • extern string FontName = "System";
  • extern int Offset = 16;
  • extern string __2__ = "";
  • extern string Text1 = "mon";
  • extern string Text2 = "tue";
  • extern string Text3 = "wed";
  • extern string Text4 = "thu";
  • extern string Text5 = "fri";
  • extern string __3__ = "";
  • extern color Color1 = DodgerBlue;
  • extern color Color2 = DeepPink;
  • extern color Color3 = ForestGreen;
  • extern color Color4 = Coral;
  • extern color Color5 = MediumPurple;
  • extern string __4__ = "";
  • extern bool ShowDay1 = true;
  • extern bool ShowDay2 = true;
  • extern bool ShowDay3 = true;
  • extern bool ShowDay4 = true;
  • extern bool ShowDay5 = true;

i-OneThird i-OneThird

El indicador i-OneThird destaca velas alcistas y bajistas en estilo HeikenAshi.

i-HighLow i-HighLow

El trazo del indcador i-HighLow con bordes más altos corresponden a valores altos y los más bajo bajos de las sombras de la barra de las últimos N barras.

i-AMA-Optimum i-AMA-Optimum

AMA de Kaufman con optimización por largos períodos.

Apertura de la fuente Forex Apertura de la fuente Forex

El concepto de este EA es varios indicadores y comercio basado en un valor devuelto por esos indicadores.