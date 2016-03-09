Mira cómo descargar robots gratis
i-5days - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1057
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Parámetros del indicador:
- extern string __1__ = "";
- extern int MaxDays = 20;
- extern int FontSize = 16;
- extern string FontName = "System";
- extern int Offset = 16;
- extern string __2__ = "";
- extern string Text1 = "mon";
- extern string Text2 = "tue";
- extern string Text3 = "wed";
- extern string Text4 = "thu";
- extern string Text5 = "fri";
- extern string __3__ = "";
- extern color Color1 = DodgerBlue;
- extern color Color2 = DeepPink;
- extern color Color3 = ForestGreen;
- extern color Color4 = Coral;
- extern color Color5 = MediumPurple;
- extern string __4__ = "";
- extern bool ShowDay1 = true;
- extern bool ShowDay2 = true;
- extern bool ShowDay3 = true;
- extern bool ShowDay4 = true;
- extern bool ShowDay5 = true;
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7110
