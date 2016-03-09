CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-AMA-Optimum - indicador para MetaTrader 4

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
1025
Ranking:
(9)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Adaptativa Media Móvil(AMA de Kaufman) fue desarrollado por Perry Kaufman. La versión actual o i-AMA-óptimum es optimazedo durante largos periodos.




 

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7113

i-5days i-5days

El Indicador i-5day marca la primera barra de cada nuevo día.

i-OneThird i-OneThird

El indicador i-OneThird destaca velas alcistas y bajistas en estilo HeikenAshi.

Apertura de la fuente Forex Apertura de la fuente Forex

El concepto de este EA es varios indicadores y comercio basado en un valor devuelto por esos indicadores.

Trens (tendencia)Tendencia Trens (tendencia)Tendencia

Define intensidad y una dirección de una tendencia.