コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-OneThird - MetaTrader 4のためのインディケータ

削除済み | Japanese English Русский 中文 Español Português
ビュー:
928
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータi-OneThirdは、ヘイケン足のように上昇パターンと下降パターンに当たるローソク足を描画します。ローソク足の高値と安値の差が3つの部分に分かれています。このインディケータは、注文が開始されるローソク足の3分の1、又は注文が決済されるるローソク足の3分の1を判断します。初期チャートの表示を無効にすることをおすすめします。設定手順は以下の通りです。MT4のメニュー「チャート」→「プロパティ」又はF8押し →「全般」。

上昇パターン:
1-1
2-1
3-1

下降パターン:
1-3
2-3
3-3

i-OneThird

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7109

i-HighLow i-HighLow

インディケータi-HighLowは、境界がローソク足のヒゲの最大値・最小値に当たるチャネルを描画します。

i-Breakeven i-Breakeven

このインディケータは、未執行注文を金融商品によって分類します。

i-5days i-5days

このインディケータは、平日ごとに1つ目のローソク足をマーキングします。

i-AMA-Optimum i-AMA-Optimum

長い時間軸の為に最適化されたカウフマンAMAです。