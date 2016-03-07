無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-OneThird - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 928
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータi-OneThirdは、ヘイケン足のように上昇パターンと下降パターンに当たるローソク足を描画します。ローソク足の高値と安値の差が3つの部分に分かれています。このインディケータは、注文が開始されるローソク足の3分の1、又は注文が決済されるるローソク足の3分の1を判断します。初期チャートの表示を無効にすることをおすすめします。設定手順は以下の通りです。MT4のメニュー「チャート」→「プロパティ」又はF8押し →「全般」。
上昇パターン:
1-1
2-1
3-1
下降パターン:
1-3
2-3
3-3
i-OneThird
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7109
i-HighLow
インディケータi-HighLowは、境界がローソク足のヒゲの最大値・最小値に当たるチャネルを描画します。i-Breakeven
このインディケータは、未執行注文を金融商品によって分類します。
i-5days
このインディケータは、平日ごとに1つ目のローソク足をマーキングします。i-AMA-Optimum
長い時間軸の為に最適化されたカウフマンAMAです。