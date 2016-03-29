请观看如何免费下载自动交易
每根蜡烛的最高价和最低价的差值被划分为三部分, 每部分对应蜡烛的 1/3。指标计算蜡烛的开盘价和收盘价。建议隐藏初始图表, 通过设置以下参数: 选项 "图表在前景" 取消 (菜单 "图表"-> "属性" 或按下 F8, "通用" 栏)。
多头形态:
1-1
2-1
3-1
空头形态:
1-3
2-3
3-3
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7109
