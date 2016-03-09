CodeBaseSecciones
al bolsillo
i-HighLow - indicador para MetaTrader 4

i-HighLow.mq4 (2.25 KB)
El trazo del indcador i-HighLow con bordes más altos corresponden a valores altos y los más bajo bajos de las sombras de la barra de las últimos N barras.


Los parámetros del indicadores son:

  • extern int N = 20; - en buscando de las barras más altas/más baja de las últimas 20 barras
  • extern int N2 = 5; - dibujo de los bordes con 5 puntos compensado por el eje de precios


 

i-Breakeven i-Breakeven

Grupos i-Breakeven la posición abierta por símbolo y cada uno de los grupos presentan: 1. El nivel de capital actual. 2. El nivel de equilibrio estimado.

Halifax Halifax

Estimador de la tendencia de vanguardia con bandas.

i-OneThird i-OneThird

El indicador i-OneThird destaca velas alcistas y bajistas en estilo HeikenAshi.

i-5days i-5days

El Indicador i-5day marca la primera barra de cada nuevo día.