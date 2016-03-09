El trazo del indcador i-HighLow con bordes más altos corresponden a valores altos y los más bajo bajos de las sombras de la barra de las últimos N barras.

Los parámetros del indicadores son:

extern int N = 20; - en buscando de las barras más altas/más baja de las últimas 20 barras

extern int N2 = 5; - dibujo de los bordes con 5 puntos compensado por el eje de precios



