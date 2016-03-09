Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-HighLow - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1165
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El trazo del indcador i-HighLow con bordes más altos corresponden a valores altos y los más bajo bajos de las sombras de la barra de las últimos N barras.
Los parámetros del indicadores son:
- extern int N = 20; - en buscando de las barras más altas/más baja de las últimas 20 barras
- extern int N2 = 5; - dibujo de los bordes con 5 puntos compensado por el eje de precios
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7107
i-Breakeven
Grupos i-Breakeven la posición abierta por símbolo y cada uno de los grupos presentan: 1. El nivel de capital actual. 2. El nivel de equilibrio estimado.Halifax
Estimador de la tendencia de vanguardia con bandas.
i-OneThird
El indicador i-OneThird destaca velas alcistas y bajistas en estilo HeikenAshi.i-5days
El Indicador i-5day marca la primera barra de cada nuevo día.