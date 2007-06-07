Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-OneThird - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6079
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор i-OneThird рисует свечи, соответствующие бычьим и медвежьим паттернам, в стиле HeikenAshi. Разница между high и low свечи делится на 3 части. Индикатор определяет паттерн по тому, в какой трети свечи идет открытие и в какой трети идет закрытие. Рекомендуется скрыть отображение исходного графика путем установки следующих параметров: опция «График сверху» отключена (меню «Графики»-> «Свойства…» или клавиша F8, вкладка «Common»).
Бычий паттерн:
1-1
2-1
3-1
Медвежий паттерн:
1-3
2-3
3-3
i-OneThird
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7109
Скрипт ZZ_All Quotings 0-0050 предназначен для подкачки истории по всем валютным парам, металлам, известным индексам, CFD и для контроля на "дыры" в истории.i-AMA-Optimum
AMA Кауфмана с оптимизацией для больших периодов.
Индикаторы для торговой системы "Хаос", описанной в третьей книге Билла Вильямса (Билл Вильямс и Джастин Вильямс. Торговый хаос - второе издание).Библиотека функций для работы с INI-файлами.
Библиотека содержит пять функций, предназначенных для чтения значений из INI-файла и пять функций для записи значений в INI-файл. Таким образом, получается пять пар функций для чтения/записи значений типа array of integer, bool, double, integer и string.