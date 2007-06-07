Индикатор i-OneThird рисует свечи, соответствующие бычьим и медвежьим паттернам, в стиле HeikenAshi. Разница между high и low свечи делится на 3 части. Индикатор определяет паттерн по тому, в какой трети свечи идет открытие и в какой трети идет закрытие. Рекомендуется скрыть отображение исходного графика путем установки следующих параметров: опция «График сверху» отключена (меню «Графики»-> «Свойства…» или клавиша F8, вкладка «Common»).



Бычий паттерн:

1-1

2-1

3-1



Медвежий паттерн:

1-3

2-3

3-3

i-OneThird

