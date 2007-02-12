Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Williams' Accumulation/Distribution, W A/D - Накопление/распределение Ларри Вильямса - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12534
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Накопление/распределение Ларри Вильямса (Williams' Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных "накопительных" движений цены и негативных "распределительных". Термин "накопление" используется для обозначения рынка, контролируемого покупателями, а "распределение" означает, что рынок контролируют продавцы.
Так, если текущая цена закрытия выше, чем предыдущая, W_A/D увеличивается на разницу текущей цены закрытия и истинного минимума. Если же текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, W_A/D уменьшается на разницу текущей цены закрытия и истинного максимума.
В качестве торговых сигналов данного индикатора Вильямс рекомендует использовать расхождения:
если цена достигает нового максимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового максимума, значит происходит распределение бумаги. Это - сигнал к продаже;
если цена достигает нового минимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового минимума, значит происходит накопление бумаги. Это - сигнал к покупке.
Williams' Accumulation/Distribution, W A/D - Накопление/распределение Ларри Вильямса
Индикатор Тенденция цены и объема (Price and Volume Trend, PVT), как и индикатор Балансовый Объем (On Balance Volume, OBV), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия.Ultimate Oscillator
Окончательный осциллятор (Ultimate oscillator ), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех стохастик-индикаторов, определенных на коротком, среднем и длинном периодах.
Библиотека выбора размера лота. 29 вариантов управления капиталом.AllMinutes - Графики без дыр
Эксперт заполняет пропущенные на графике бары "чёрточками" (доджами) — барами, у которых O=H=L=C.