Williams' Accumulation/Distribution, W A/D - Накопление/распределение Ларри Вильямса

Индикатор Накопление/распределение Ларри Вильямса (Williams' Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных "накопительных" движений цены и негативных "распределительных". Термин "накопление" используется для обозначения рынка, контролируемого покупателями, а "распределение" означает, что рынок контролируют продавцы.

Так, если текущая цена закрытия выше, чем предыдущая, W_A/D увеличивается на разницу текущей цены закрытия и истинного минимума. Если же текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, W_A/D уменьшается на разницу текущей цены закрытия и истинного максимума.

В качестве торговых сигналов данного индикатора Вильямс рекомендует использовать расхождения:

если цена достигает нового максимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового максимума, значит происходит распределение бумаги. Это - сигнал к продаже;

если цена достигает нового минимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового минимума, значит происходит накопление бумаги. Это - сигнал к покупке.