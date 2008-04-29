请观看如何免费下载自动交易
威廉姆斯累积/派发指标 W A/D - MetaTrader 4脚本
威廉姆斯累积/派发指标 W_A/D累计价格变动的"累积"和反方向的 "派发"。 "累积"指市场控制买家， "派发"指市场控制卖家。
因此，如果当前平仓价格高于先前仓位， W_A/D 会扩大当前平仓价格和真实最低之间的差距。如果当前平仓价格低于先前仓位， W_A/D会减少当前平仓价格和真实最高之间的差距。
该指标的 ВA交易信号,威廉姆斯建议使用分派:
当价格到达新最高时， W_A/D 不能到达新最高，说明安全派发。该信号为卖出信号;
当价格到达新最低时， W_A/D 不能到达新最低，说明安全累积。该信号为买入信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7064
MTF_DeMarker
Demarka的又一个指标。该指标是根据当前柱的最大值和先前柱的最大值做比较构建的。Polarized Fractal Efficiency
像在KAMA中一样计算分形效率， Kaufman的适应移动平均数的比率，在加上分形和任意指数移动平均数。
Zigzag2 R
Zigzag2_R_ 指标是在原有指标Zigzag 在一个柱添加了绘制选项。蔡金波动性指标 - CHV
该波动指标是蔡金账户对于最高和最低价格之间的价差设定的。该波动值是以最高和最低的之间的范围宽度为基础的。