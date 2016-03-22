Participe de nossa página de fãs
Acumulação/Distribuição de Williams, W A/D - indicador para MetaTrader 4
A Acumulação/Distribuição de Williams, W A/D é a soma acumulada dos movimentos positivos "acumulativos" dos preços e os negativos "distributivos". O termo "acumulação" é utilizado para designar o mercado controlado pelos compradores, a "distribuição" indica o mercado que é controlado pelos vendedores.
Assim, se o preço de fechamento atua. for maior que o anterior, W_A/D é elevado com a diferença entre o valor de fechamento atual e o seu mínimo verdadeiro. Se o preço de fechamento atual for menor que o anterior, W_A/D é reduzido pela diferença entre o preço de fechamento atual e a sua máxima verdadeira.
sinais de negociação ВAs deste indicador, Williams recomenda o uso de divergências:
quando o preço atinge uma nova máxima e W_A/D não pode alcançar a nova máxima, isso significa que a distribuição do ativo está ocorrendo. Isto é um sinal de venda;
quando os preços atingem uma nova mínima e W_A/D não pode alcançar a nova mínima, isso significa que a acumulação do ativo está ocorrendo. Isto é um sinal para comprar.
O Oscilador Ultimate oferecido por Larry Williams é uma média ponderada dos valores de três indicadores estocásticos definidos em um período curto, médio e longo.Tendência do Preço e Volume - PVT
O indicador de Tendência do Preço e Volume (PVT), como o On Balance Volume (OBV), representa a soma cumulativa dos volumes de negociação calculados, considerando as variações dos preços de fechamento.
A Correlação de Postos de Spearman é um método não-paramétrico utilizado na realização de estudos estatísticos sobre relações entre fenômenos. Neste caso, será detectado o grau factual de paralelismo entre duas sequências numéricas.Centro de Gravidade por J.F. Ehlers
O Centro de Gravidade é um oscilador desenvolvido por John F. Ehlers, introduzido em seu artigo na revista Stocks & Commodities (Maio de 2002).