Indicadores

Acumulação/Distribuição de Williams, W A/D - indicador para MetaTrader 4

A Acumulação/Distribuição de Williams, W A/D é a soma acumulada dos movimentos positivos "acumulativos" dos preços e os negativos "distributivos". O termo "acumulação" é utilizado para designar o mercado controlado pelos compradores, a "distribuição" indica o mercado que é controlado pelos vendedores.

Assim, se o preço de fechamento atua. for maior que o anterior, W_A/D é elevado com a diferença entre o valor de fechamento atual e o seu mínimo verdadeiro. Se o preço de fechamento atual for menor que o anterior, W_A/D é reduzido pela diferença entre o preço de fechamento atual e a sua máxima verdadeira.


sinais de negociação ВAs deste indicador, Williams recomenda o uso de divergências:

  • quando o preço atinge uma nova máxima e W_A/D não pode alcançar a nova máxima, isso significa que a distribuição do ativo está ocorrendo. Isto é um sinal de venda;

  • quando os preços atingem uma nova mínima e W_A/D não pode alcançar a nova mínima, isso significa que a acumulação do ativo está ocorrendo. Isto é um sinal para comprar.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7064

