Williams의 누적/분배, W_A/D 지표는 양의 "누적"된 가격의 움직임과 음의 "분배"된 가격의 움직임의 누적 합계입니다. "누적(accumulation)"이라는 용어는 매수자가 통제하는 시장을 의미하고 "분배(distribution)"이라는 용어는 매도자가 시장을 통제하는 것을 의미합니다.



그러므로, 현재 종가가 이전 종가보다 높으면 W_/AD는 현재 종가와 실제 최소값의 차이만큼 증가합니다. 현재 종가가 이전 종가보다 낮으면 W_/AD는 현재 종가와 실제 최고가의 차이만큼 감소합니다.



Williams는 이 지표의 거래 신호로 다이버전스를 사용할 것을 권장합니다.

가격이 새로운 최대값에 도달하고 W_A/D가 새로운 최대값에 도달할 수 없으면 증권의 분배가 발생한다는 의미입니다. 이것이 매도 신호입니다;

가격이 새로운 최소값에 도달했지만 W_AD 지표가 새로운 최소값에 도달하지 못하면 증권이 누적되고 있음을 의미합니다. 이것이 매수 신호입니다.



