당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
윌리엄스 누적/분배 지표(Williams'Accumulation/Distribution),W_A/D - MetaTrader 4용 지표
- 조회수:
- 408
- 평가:
-
- 게시됨:
- 업데이트됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
Williams의 누적/분배, W_A/D 지표는 양의 "누적"된 가격의 움직임과 음의 "분배"된 가격의 움직임의 누적 합계입니다. "누적(accumulation)"이라는 용어는 매수자가 통제하는 시장을 의미하고 "분배(distribution)"이라는 용어는 매도자가 시장을 통제하는 것을 의미합니다.
그러므로, 현재 종가가 이전 종가보다 높으면 W_/AD는 현재 종가와 실제 최소값의 차이만큼 증가합니다. 현재 종가가 이전 종가보다 낮으면 W_/AD는 현재 종가와 실제 최고가의 차이만큼 감소합니다.
Williams는 이 지표의 거래 신호로 다이버전스를 사용할 것을 권장합니다.
-
가격이 새로운 최대값에 도달하고 W_A/D가 새로운 최대값에 도달할 수 없으면 증권의 분배가 발생한다는 의미입니다. 이것이 매도 신호입니다;
-
가격이 새로운 최소값에 도달했지만 W_AD 지표가 새로운 최소값에 도달하지 못하면 증권이 누적되고 있음을 의미합니다. 이것이 매수 신호입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7064
Larry Williams가 개발한 Ultimate oscillator는 단기, 중기, 장기로 정의된 3가지 확률적 지표 값의 가중 평균(weighted average)입니다.가격과 거래량 트렌드(Price and Volume Trend) - PVT
PVT(Price and Volume Trend Indicator)는 OBV(On Balance Volume)처럼 종가의 변동을 고려하여 계산된 거래량의 누적 합계를 나타냅니다.
스피어맨의 순위 상관은 현상 간의 관계에 대해서 통계적인 연구를 수행하기 위해 사용되는 비모수적 방법입니다. 이 경우 두 숫자의 시퀀스 간의 실제 병렬도가 감지됩니다.Elegant oscillator
Elegant oscillator - metatrader 4 version