インディケータ

Williams' Accumulation/Distribution, W A/D - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
ウィリアムズのアキュムレーション/ディストリビューション W_A/D は正の"アキュムレーション"と負の"ディストリビューション"の合計を累積したものです。"アキュムレーション"という言葉は、買い手相場を表すときに使われ、"ディストリビューション"は売り手相場を表すときに使われます。

つまり、現在の終値がひとつ前の終値よりも高い場合、 W_A/D は現在の終値と真の安値の差だけ増加します。現在の終値がひとつ前の終値よりも低い場合、 W_A/D は現在の終値と真の他県の差だけ減少します。


このインジケーターによるトレードシグナルとして、ウィリアムズ氏はダイバージェンスを使うことを推奨しています:

  • 価格が新しい高値に達し、W_A/Dが新しい高値に達しなかった場合、ディストリビューションが起こることを意味します。これは売りのシグナルです。

  • 価格が新しい安値に達し、W_A/Dが新しい安値に達しなかった場合、アキュムレーションが起こることを意味します。これが買いのシグナルです。

Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator

Larry Williams氏のアルティメットオシレーターは、短期、中期、長期の３つのストキャスティクスの加重平均です。

Price and Volume Trend - PVT Price and Volume Trend - PVT

プライスボリュームトレンド(PVT)は、オンバランスボリューム(OBV)同様に、終値の変化を想定した上で取引量の累積値を表します。

Spearman's Rank Correlation Spearman's Rank Correlation

スピアマンの順位相関係数は、統計的に相関を調べる処理をするときの非パラメトリックメソッドです。今回の場合、２つ数値列の並行度合いが検出されます。

Center of Gravity by J. F. Ehlers Center of Gravity by J. F. Ehlers

センターオブグラビティは、John F. Ehlers氏によって開発され、Stocks &amp; Commodities magazine (May 2002)で公開されたオシレーターです。