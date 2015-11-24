ウィリアムズのアキュムレーション/ディストリビューション W_A/D は正の"アキュムレーション"と負の"ディストリビューション"の合計を累積したものです。"アキュムレーション"という言葉は、買い手相場を表すときに使われ、"ディストリビューション"は売り手相場を表すときに使われます。



つまり、現在の終値がひとつ前の終値よりも高い場合、 W_A/D は現在の終値と真の安値の差だけ増加します。現在の終値がひとつ前の終値よりも低い場合、 W_A/D は現在の終値と真の他県の差だけ減少します。

このインジケーターによるトレードシグナルとして、ウィリアムズ氏はダイバージェンスを使うことを推奨しています: