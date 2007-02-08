Volume Rate of Change - VROC

Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами. Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается — индекс уменьшается.

Индикатор волатильности Чайкина учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами. Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом.