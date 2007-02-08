Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Volume Rate of Change - VROC - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11605
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Практически все важные графические образования ( вершины, основания, прорывы и так далее ) сопровождаются резким увеличением объема торгов. Индикатор скорости изменения объема показывает, насколько быстро меняется объем.
Volume Rate of Change - VROC
Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами. Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается — индекс уменьшается.Chaikin's Volatility - CHV
Индикатор волатильности Чайкина учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами. Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом.
Индикатор MA-4H показывает скользящую среднюю с выбранного тайфрейма на графике текущего таймфрейма. Пересечение двух средних встроено опционально. Внешние параметры позволяют включить вторую скользящую среднюю, чтобы увидеть их пересечения.Ultimate Oscillator
Окончательный осциллятор (Ultimate oscillator ), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех стохастик-индикаторов, определенных на коротком, среднем и длинном периодах.