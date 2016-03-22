CodeBaseSeções
Indicadores

Taxa de Variação do Volume - VROC - indicador para MetaTrader 4

Praticamente todos os elementos importantes do gráfico (picos, canais, rompimentos, etc.) são acompanhados por um forte aumento do volume. O indicador Volume Rate of Change (Taxa de Variação do Volume) mostra o quão rapidamente as mudanças de volume ocorrem.




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7060

