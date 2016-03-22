Participe de nossa página de fãs
Taxa de Variação do Volume - VROC - indicador para MetaTrader 4
2041
Praticamente todos os elementos importantes do gráfico (picos, canais, rompimentos, etc.) são acompanhados por um forte aumento do volume. O indicador Volume Rate of Change (Taxa de Variação do Volume) mostra o quão rapidamente as mudanças de volume ocorrem.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7060
O Mass Index (Índice de Massa) é voltado para a detecção de viradas na tendência com base nas mudanças da largura da banda entre o valor máximo e mínimo do preço. Se a largura de banda se expande, o índice de massa aumenta, se estreita, o índice diminui.Volatilidade de Chaikin - CHV
O indicador de volatilidade por Chaikin descreve as mudanças do spread entre a máximo e mínima dos preços. Ele define o valor da volatilidade com base na faixa de intervalo entre a máximo e a mínima.
O indicador de Tendência do Preço e Volume (PVT), como o On Balance Volume (OBV), representa a soma cumulativa dos volumes de negociação calculados, considerando as variações dos preços de fechamento.Oscilador Ultimate
O Oscilador Ultimate oferecido por Larry Williams é uma média ponderada dos valores de três indicadores estocásticos definidos em um período curto, médio e longo.