O Mass Index (Índice de Massa) é voltado para a detecção de viradas na tendência com base nas mudanças da largura da banda entre o valor máximo e mínimo do preço. Se a largura de banda se expande, o índice de massa aumenta, se estreita, o índice diminui.

O indicador de volatilidade por Chaikin descreve as mudanças do spread entre a máximo e mínima dos preços. Ele define o valor da volatilidade com base na faixa de intervalo entre a máximo e a mínima.