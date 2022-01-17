거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Volume Rate of Change - VROC - MetaTrader 4용 지표
- 조회수:
- 341
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실질적으로 모든 중요한 차트 요소(고점, 저점, 브레이크 등)는 볼륨의 급격한 증가와 동반됩니다. Volume Rate of Change 지표는 볼륨이 얼마나 빨리 변화하는지 보여줍니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7060
매스 인덱스(Mass Index)
Mass Index는 최대 가격과 최소 가격 사이의 대역폭 변화를 기반으로 추세 전환을 감지하기 위해 개발되었습니다. 대역폭이 확장되면 Mass Index가 증가하고, 대역폭이 좁아지면 지수가 감소합니다.Chaikin's Volatility(차이킨 변동성) - CHV
차이킨이 만든 변동성 지표는 최고 가격과 최저 가격 사이의 스프레드의 변동을 중요시 합니다. 최대값과 최소값 사이의 진폭을 기준으로 변동성을 판단합니다.
가격과 거래량 트렌드(Price and Volume Trend) - PVT
PVT(Price and Volume Trend Indicator)는 OBV(On Balance Volume)처럼 종가의 변동을 고려하여 계산된 거래량의 누적 합계를 나타냅니다.얼티밋 오실레이터
Larry Williams가 개발한 Ultimate oscillator는 단기, 중기, 장기로 정의된 3가지 확률적 지표 값의 가중 평균(weighted average)입니다.