Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Volatilidad de Chaikin - CHV - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2004
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Según el método de interpretación de la volatilidad de Chaikin, el crecimiento del valor del indicador de volatilidad en un corto es el signo de un precio al acercarse a una base (por ejemplo, pánico en la venta de valores), y caída de la volatilidad durante un período дыкпук denota la cercanía de un pico (por ejemplo, en las condiciones del mercado maduro de Toro). Chaikin no recomienda confiar en sólo un indicador. Se ofreció utilizan un sistema de movimiento medio de paso o un sistema de bandas comerciales para confirmar el indicador de señales de esta (o cualquier otra).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7058
Índice acumulativo de Swing - ASI
El Índice acumulativo de Swing se utiliza para analizar futuros.Turn Area Chart
The RSI indicator in the main chart window.
Índice de Masa
El índice de masa está diseñado para la detección de curvas de tendencia basados en cambios en el ancho de banda entre el precio máximo y mínimo. Si el ancho de banda se expande, el incremento del índice de masa, si se reduce, el índice disminuye.Volumen de tasa de cambio - VROC
El indicador es equivalente a uno de los indicadores clásicos más antiguos, ROC. Los precios son reemplazados con volúmenes en este indicador presente.