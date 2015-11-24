無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Volume Rate of Change - VROC - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー: 1261
- 1261
部分的に、すべての重要なチャート要素（天井、谷、ブレイクなど）はボリュームの急激な増加とともに発生します。VROCは、ボリュームの急激な変化を示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7060
Mass Index
マスインデックスは、高値と安値によるバンド幅の変化に基づいた、トレンドの転換の検出を意図しています。バンド幅が広がれば、マスインデックスは増加し、狭まれば、マスインデックスも減少します。Chaikin's Volatility - CHV
チャイキンによるボラティリティインジケーターは、高値と安値の間における変化幅を考慮しています。これは、高値と安値の間の領域に基づいたボラティリティの値で定義されます。
Price and Volume Trend - PVT
プライスボリュームトレンド(PVT)は、オンバランスボリューム(OBV)同様に、終値の変化を想定した上で取引量の累積値を表します。Ultimate Oscillator
Larry Williams氏のアルティメットオシレーターは、短期、中期、長期の３つのストキャスティクスの加重平均です。