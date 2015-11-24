コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Volume Rate of Change - VROC - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1261
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
VROC.mq4 (1.98 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

部分的に、すべての重要なチャート要素（天井、谷、ブレイクなど）はボリュームの急激な増加とともに発生します。VROCは、ボリュームの急激な変化を示します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7060

Mass Index Mass Index

マスインデックスは、高値と安値によるバンド幅の変化に基づいた、トレンドの転換の検出を意図しています。バンド幅が広がれば、マスインデックスは増加し、狭まれば、マスインデックスも減少します。

Chaikin's Volatility - CHV Chaikin's Volatility - CHV

チャイキンによるボラティリティインジケーターは、高値と安値の間における変化幅を考慮しています。これは、高値と安値の間の領域に基づいたボラティリティの値で定義されます。

Price and Volume Trend - PVT Price and Volume Trend - PVT

プライスボリュームトレンド(PVT)は、オンバランスボリューム(OBV)同様に、終値の変化を想定した上で取引量の累積値を表します。

Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator

Larry Williams氏のアルティメットオシレーターは、短期、中期、長期の３つのストキャスティクスの加重平均です。