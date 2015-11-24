マスインデックスは、高値と安値によるバンド幅の変化に基づいた、トレンドの転換の検出を意図しています。バンド幅が広がれば、マスインデックスは増加し、狭まれば、マスインデックスも減少します。

チャイキンによるボラティリティインジケーターは、高値と安値の間における変化幅を考慮しています。これは、高値と安値の間の領域に基づいたボラティリティの値で定義されます。