Índice acumulativo de Swing - ASI - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
El Índice acumulativo de Swing es una suma acumulativa de los valores de los índices de oscilación. ASI dibuja la línea "real" del mercado que muestra la fuerza comparativa del mercado y su dirección. Se dibujan líneas de soporte y resistencia en un gráfico. Su rotura se interpreta como señal del indicador.




