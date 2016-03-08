El indicador de volatilidad de Chaikin representa los cambios de propagación entre los precios máximos y mínimo. Define el valor de volatilidad basado en la anchura del rango entre el máximo y mínimo.

El índice de masa está diseñado para la detección de curvas de tendencia basados en cambios en el ancho de banda entre el precio máximo y mínimo. Si el ancho de banda se expande, el incremento del índice de masa, si se reduce, el índice disminuye.