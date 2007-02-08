Mass Index

Ставь лайки и следи за новостями
Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами. Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается — индекс уменьшается.
Индекс массы разработал Дональд Дорси. Согласно Д.Дорси, важнейшим сигналом индекса массы следует считать особую модель, образуемую индикатором и называемую "разворотный горб" (reversal bulge). Разворотный горб образуется, когда 25-периодный индекс массы сначала поднимается выше 27, а затем опускается ниже 26,5. В этом случае вероятен разворот цен, причем независимо от общего характера тенденции, то есть от того, движутся ли цены вверх, вниз или колеблются в торговом коридоре).
Чтобы определить, какой именно сигнал — к покупке или к продаже — дает разворотный горб, часто используют 9-периодное экспоненциальное скользящее среднее цен. При образовании разворотного горба следует покупать, если скользящее среднее падает (в расчете на разворот), и продавать — если оно растет.
