マスインデックスは、高値と安値によるバンド幅の変化に基づいた、トレンドの転換の検出を意図しています。バンド幅が広がれば、マスインデックスは増加し、狭まれば、マスインデックスも減少します。



マスインデックスは、Donald Dorsey氏によって開発されました。D. Dorsey氏によると、マスインデックスの最も重要なシグナルは、'reversal bulge'(転換膨張)と呼ばれる特別なモデルです。reversal bulgeは、25マスインデックスが27を超えて、その後26.5以下に減少したときに形成されます。この場合、トレンドの一般的な性質とは関係なく、（言い換えれば、トレードレンジ内で価格が上がろうが下がろうが変化しようが、）転換が非常に起こりやすい状態です。



精確にシグナルを検出するには、（買うか売るかは）reversal bulgeによって決められます。 一般的に9指数移動平均線を使います。reversal bulgeが現れたとき、かつ、移動平均線が下落したら、買いエントリーです。 上した場合は売りエントリーです。



