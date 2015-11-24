コードベースセクション
Mass Index - MetaTrader 4のためのインディケータ

マスインデックスは、高値と安値によるバンド幅の変化に基づいた、トレンドの転換の検出を意図しています。バンド幅が広がれば、マスインデックスは増加し、狭まれば、マスインデックスも減少します。

マスインデックスは、Donald Dorsey氏によって開発されました。D. Dorsey氏によると、マスインデックスの最も重要なシグナルは、'reversal bulge'(転換膨張)と呼ばれる特別なモデルです。reversal bulgeは、25マスインデックスが27を超えて、その後26.5以下に減少したときに形成されます。この場合、トレンドの一般的な性質とは関係なく、（言い換えれば、トレードレンジ内で価格が上がろうが下がろうが変化しようが、）転換が非常に起こりやすい状態です。


精確にシグナルを検出するには、（買うか売るかは）reversal bulgeによって決められます。 一般的に9指数移動平均線を使います。reversal bulgeが現れたとき、かつ、移動平均線が下落したら、買いエントリーです。 上した場合は売りエントリーです。



Chaikin's Volatility - CHV Chaikin's Volatility - CHV

チャイキンによるボラティリティインジケーターは、高値と安値の間における変化幅を考慮しています。これは、高値と安値の間の領域に基づいたボラティリティの値で定義されます。

Accumulative Swing Index - ASI Accumulative Swing Index - ASI

ASIは未来を分析するときに使います。

Volume Rate of Change - VROC Volume Rate of Change - VROC

このインジケーターは、最も古典的なインジケーターROCの類似形です。このインジケーターでは、価格の代わりにボリュームを使います。

Price and Volume Trend - PVT Price and Volume Trend - PVT

プライスボリュームトレンド(PVT)は、オンバランスボリューム(OBV)同様に、終値の変化を想定した上で取引量の累積値を表します。