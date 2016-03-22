O Mass Index (Índice de Massa) é voltado para a detecção de viradas na tendência com base nas mudanças da largura da banda entre o valor máximo e mínimo do preço. Se a largura da banda se expande, o Mass Index aumenta, se ele se estreita, o índice diminui.



O Índice de Massa foi desenvolvido por Donald Dorsey. De acordo com D. Dorsey, o sinal mais importante do Índice de Massa deve ser um modelo especial construído pelo indicador e chamado de "protuberância de reversão". A protuberância de reversão é formada quando o índice de massa de 25 períodos, em primeiro lugar, excede a de 27 e, em seguida, cai abaixo de 26.5. Neste caso, é muito possível que o preço volte, independente da natureza geral da tendência, ou seja, se os preços se movem para cima, para baixo ou flutuam dentro de uma faixa de negociação.



Para detectar qual sinal é exatamente - para comprar ou para vender - é produzido pela protuberância de reversão, a média móvel exponencial de preços de 9 período é freqüentemente usada. Quando uma protuberância de reversão aparece, você deve comprar se as médias móveis caem (confiança em uma reversão), e vender se aumenta.



