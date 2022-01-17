당사 팬 페이지에 가입하십시오
매스 인덱스(Mass Index) - MetaTrader 4용 지표
Mass Index는 최대 가격과 최소 가격 사이의 대역폭 변화를 기반으로 추세 전환을 감지하기 위해 개발되었습니다. 대역폭이 확장되면 Mass Index가 증가하고, 대역폭이 좁아지면 지수가 감소합니다.
Mass Index는 Donald Dorsey에 의해 개발되었습니다. D. Dorsey에 따르면 Mass Index로 부터 얻을 수 있는 가장 중요한 신호는 지표에 의해 구성되는 특수 모델로서 '반전 팽창(revesal bulge)'이라고 합니다. 반전 팽창은 25주기 Mass Index가 먼저 27을 초과한 다음 26.5 아래로 떨어질 때 형성됩니다. 이 경우 가격 전환은 상당히 예상되며 이 경우에는 추세의 일반적인 특성, 즉 가격이 거래 범위 내에서 상승, 하락 또는 변동하는지 여부등과는 무관합니다.
매수 또는 매도 신호가 반전 팽창에 의해 생성되는 정확한 신호를 감지하기 위해서 9일 가격 지수 이동 평균이 자주 사용됩니다. 반전 팽창이 나타나고 만약 <a0>이동 평균</a0>이 하락하면 매도해야 합니다.
