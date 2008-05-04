该质量指标以最高和最低价格之间变化的距离为基础探测趋势。如果距离变宽，质量指标增加，如果距离变窄，质量指标减少。



质量指标由 Donald Dorsey创建。根据 D. Dorsey 的描述，质量指标中最重要信号是要在指标中构建一个以反向突起（reversal bulge） 命名的特殊模式。当25 时间周期的质量指标首先超出27，然后回落到 26.5以下，该反向突起便形成。这种情况下，价格就非常容易转变，还会与整体趋势脱离。



明确买入或卖出信号同样需要反向突起，经常性地使用 9时间周期指数移动平均数。当显示反向突起时，如果移动平均线下落，则买入。如果移动平均线上升，则卖出。



