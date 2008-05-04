请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该质量指标以最高和最低价格之间变化的距离为基础探测趋势。如果距离变宽，质量指标增加，如果距离变窄，质量指标减少。
质量指标由 Donald Dorsey创建。根据 D. Dorsey 的描述，质量指标中最重要信号是要在指标中构建一个以反向突起（reversal bulge） 命名的特殊模式。当25 时间周期的质量指标首先超出27，然后回落到 26.5以下，该反向突起便形成。这种情况下，价格就非常容易转变，还会与整体趋势脱离。
明确买入或卖出信号同样需要反向突起，经常性地使用 9时间周期指数移动平均数。当显示反向突起时，如果移动平均线下落，则买入。如果移动平均线上升，则卖出。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7059
FX-CHAOS
离线智能交易在4小时图表上第一天运行。使用固定的资金管理方法和金字塔比例。移动平均数交易系统(Moving Average Trade System)
策略是以移动平均数为基础的 (移动平均数时间周期 5/20/40/60)。
J. F. Ehlers的重心（Center of Gravity）
重心是种振荡器由 John F. Ehlers 创建并在股票和商业杂志上发表 (May 2002)。FFS_CrossTiming
指标 FFS CrossTiming。显示 cros相关柱的全部趋势。详细信息请查看指标代码。