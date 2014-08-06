



El indicador wlxFractals permite representar las fractales de Bill Williams, determinando la cantidad de barras con valor a la izquierda y la derecha.

La determinación técnica de las fractales de Bill Williams es una serie de mínimos de cinco barras consecutivas, en el cual, antes y después del máximo más alto se encuentran dos barras con máximos más bajos. La configuración opuesta (es una serie de cinco barras, en la cual, antes y después del mínimo más bajo se encuentran dos barras con mínimos más altos) se corresponde con la fractal para la venta. En el gráfico, las fractales tienen los valores High y Low y están marcadas con flechas hacia arriba o hacia abajo.

Las señales del indicador wlxFractals deben ser filtradas con ayuda de "Alligator". En otras palabras, no hay que cerrar una operación de compra si la fractal se encuentra por debajo de los dientes de Alligator, asímismo, no hay que cerrar una operación de venta si la fractal de encuentra por encima de los dientes del Alligator. Después de que la señal de la fractal se haya formado y haya cobrado fuerza, y de que se haya determinado su posición fuera de la boca del Alligator, la señal permanece tal hasta que no caiga, o bien hasta que no aparezca otra señal de fractal más fresca.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 07.08.2006.

Figura 1. Indicador wlxFractals

