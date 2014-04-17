



Индикатор wlxFractals позволяет строить фракталы Билла Вильямса, определяя количество значащих баров слева и справа.

Техническое определение фрактала Билла Вильямса - это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу для продажи. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.

Сигналы индикатора wlxFractals необходимо отфильтровывать с помощью "Аллигатора". Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора. После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не поражается, либо до той поры, пока не возникает более свежий сигнал фрактала.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.08.2006.

Рис.1. Индикатор wlxFractals

