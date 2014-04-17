CodeBaseРазделы
Индикаторы

wlxFractals - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3094
(31)
Индикатор wlxFractals позволяет строить фракталы Билла Вильямса, определяя количество значащих баров слева и справа.

Техническое определение фрактала Билла Вильямса - это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу для продажи. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.

 Сигналы индикатора wlxFractals необходимо отфильтровывать с помощью "Аллигатора". Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора. После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не поражается, либо до той поры, пока не возникает более свежий сигнал фрактала.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.08.2006.

Рис.1. Индикатор wlxFractals

NRMA_HTF NRMA_HTF

Индикатор NRMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

NonLagMA_v5_HTF NonLagMA_v5_HTF

Индикатор NonLagMA_v5 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

wlxBWWiseMan-2 wlxBWWiseMan-2

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора Awesome oscillator

NRatio_HTF NRatio_HTF

Индикатор NRatio с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.