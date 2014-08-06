CodeBaseSecciones
NRTR_ATR_STOP - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador de tendencia con uso del indicador técnico ATR, realizado en forma de NRTR.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 07.08.2006.

Figura 1. Indicador NRTR_ATR_STOP

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7038

