NRTR_ATR_STOP - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1071
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador de tendencia con uso del indicador técnico ATR, realizado en forma de NRTR.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 07.08.2006.
Figura 1. Indicador NRTR_ATR_STOP
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7038
