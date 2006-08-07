Индикатор wlxFractals позволяет строить фракталы Билла Вильямса, определяя количество значящих баров слева и справа.

Техническое определение фрактала Билла Вильямса - это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу для продажи. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.

Сигналы индикатора wlxFractals необходимо отфильтровывать с помощью "Аллигатора". Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора. После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не поражается, либо до той поры, пока не возникает более свежий сигнал фрактала.

