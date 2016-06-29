Echter Autor:

konKop, GOODMAN, Mstera, af + wellx

Der wlxFractals Indikator wurde entworfen, um Bill Williams' Fraktale zu zeichnen, indem man die Anzahl der signifikanten Balken auf der linken und rechten Seite definiert.

Die technische Definition von Bill Williams' Fraktal ist eine Reihe von mindestens fünf aufeinanderfolgenden Balken, in denen es zwei Balken vor und nach dem höchsten Maximum gibt, die niedrigere Maxima haben. Die gegenüberliegende Konfiguration (Reihe von fünf Balken, in denen es zwei Balken vor und nach dem tiefsten Minimum gibt, die höhere Minima haben) ist ein Verkaufsfraktal. In einem Chart haben die Fraktale den Wert von Hoch und Tief und werden durch aufwärts oder abwärts gerichtete Pfeile angezeigt.

Die Signale des wlxFractals Indikator müssen mit dem technischen Indikator Alligator gefiltert werden. Anders ausgedrückit: wir sollten nicht auf einen Kauftrade schließen, wenn das Fraktal unter den Zähnen des Alligators ist und wir sollten auf keinen Verkaufstrade schließen, wenn das Fraktal über den Zähnen des Alligators liegt. Nachdem das Fraktalsignal gebildet wurde und in Kraft ist, was durch seine Position außerhalb der Kiefer des Alligators bestimmt wird, bleibt es als Signal gültig bis es berührt wird oder bis ein weiteres Fraktal erscheint.

Der Original-wlxFractals Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 07.08.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der wlxFractals Indikator