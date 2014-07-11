



该 wlxFractals 指标被设计用于绘制 Bill Williams 的分形，即在定义数量内，处于左右两边中间的柱线最高或最低。

这个 Bill Williams 分形的技术定义是一序列至少五根组成的柱线, 其中间柱线比左右各两根柱线都低。而相反配置 (一序列五根组成的柱线, 其中间柱线比左右各两根柱线都高) 则是空头分形。在图表上, 分形有最高值和最低值, 并且有向上或向下箭头指示。

此 wlxFractals 指标的信号需要使用技术指标 Alligator 进行过滤。换句话说, 如果分形低于 Alligator 的牙齿，断定多头信号，同理，如果分形高于 Alligator 的牙齿，我们不能断定多头信号。在分形信号形成并由它的位置超越 Alligator 的下颌来确定生效之后，它直到被命中仍然是一个信号，或直到一个更近的分形信号出现。

此原版 wlxFractals 首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 07.08.2006。

图例 1. 该 wlxFractals 指标

