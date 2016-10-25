実際の著者：

konKop, GOODMAN, Mstera, af + wellx

wlxFractals指標はビルウィリアムズのフラクタルの描画のために設定され、左右の重要なバーの数を定義します。

ビルウィリアムズのフラクタルの技術的な定義は、最大値の前後により低い最大値を持つ2つのバーがある少なくとも5つの連続したバーのシリーズです。反対の配置（最大値の前後により高い最小値を持つ2つのバーがある少なくとも5つの連続したバー）は売りフラクタルです。<チャートでは、フラクタルは高値と安値の値を有し、上下矢印で示されています。

wlxFractals指標のシグナルはアリゲータテクニカル指標を用いてフィルタされるべきです。言い換えれば、フラクタルがワニの歯の下に配置されている場合は買い約定、歯の上に配置されている場合は売り約定を締結してはいけません。フラクタルシグナルは形成され、そのワニの顎を越えた位置によって決定されたフォースのなかにいる場合、それがヒットされる、またはより最近のフラクタルシグナルの出現までシグナルとしてとどまります。

元のwlxFractals指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年8月7日に発表されました。

図1 wlxFractals指標