wlxBWWiseMan-2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador de señal de semáforo con uso del oscilador Awesome oscillator.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 07.08.2006.

Figura 1. Indicador wlxBWWiseMan-2

Figura 1. Indicador wlxBWWiseMan-2

