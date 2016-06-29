CodeBaseKategorien
Indikatoren

NRMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
735
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
nrma.mq5 (10.03 KB) ansehen
nrma_htf.mq5 (11.97 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der NRMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte NRMA.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. NRMA_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7031

