Индикатор NonLagMA_v5 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Мувинг, в котором эффект запаздывания уменьшен с помощью затухающей косинусоиды, определяющей величины коэффициентов в уравнении линейно-взвешенной средней (LWMA)