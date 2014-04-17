Ставь лайки и следи за новостями
NonLagMA_v5_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор NonLagMA_v5 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NonLagMA_v5.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор NonLagMA_v5_HTF
