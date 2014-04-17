Мувинг, в котором эффект запаздывания уменьшен с помощью затухающей косинусоиды, определяющей величины коэффициентов в уравнении линейно-взвешенной средней (LWMA)

Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR. В данном варианте реализована скользящая средняя NRMA(линия) и трейлнингующие стопы NRTR (круглые точки).