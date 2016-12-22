请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Mohsen khashei
这是 MetaTrader 5 的布林带 %b 指标。
关于价格和布林带上下边界间的关系。有六种基本关系可被 量化。
从布林带上边界开始按降序排列:
- %B 高于 1 = 价格高于上边带;
- %B 等于 1 = 价格位于上边带;
- %B 高于 .50 = 价格高于中线;
- %B 低于 .50 = 价格低于中线;
- %B 等于 0 = 价格位于下边带;
- %B 低于 0 = 价格低于下边带。
一般来说 .80 和 .20 也是相关级别:
- %B 高于 .80 = 价格靠近上边带;
- %B 低于 .20 = 价格靠近下边带。
