布林带百分比 - MetaTrader 5脚本

Mohsen Khashei
显示:
1910
等级:
(43)
已发布:
真实作者:

Mohsen khashei

这是 MetaTrader 5 的布林带 %b 指标。

关于价格和布林带上下边界间的关系。有六种基本关系可被 量化

从布林带上边界开始按降序排列:

  1. %B 高于 1 = 价格高于上边带;
  2. %B 等于 1 = 价格位于上边带;
  3. %B 高于 .50 = 价格高于中线;
  4. %B 低于 .50 = 价格低于中线;
  5. %B 等于 0 = 价格位于下边带;
  6. %B 低于 0 = 价格低于下边带。

一般来说 .80 和 .20 也是相关级别:

  1. %B 高于 .80 = 价格靠近上边带;
  2. %B 低于 .20 = 价格靠近下边带。

