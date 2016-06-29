CodeBaseKategorien
Bollinger Percent B - Indikator für den MetaTrader 5

Mohsen Khashei
1851
(43)
Echter Autor:

Mohsen khashei

Dies ist der Bollinger Bands %b Indikator für MetaTrader 5.

Es geht alles um die Beziehung zwischen Preis und oberen und unterem Band. Es gibt sechs grundlegende Beziehungen die quantifiziert werden können.

In abstgeigender Reihenfolge vom oberen Band:

  1. %B Über 1 = Preis ist über dem oberen Band;
  2. %B gleich 1 = Preis ist beim oberen Band;
  3. %B Über .50 = Preis ist über der Mittellinie;
  4. %B unter .50 = Preis ist unter der Mittellinie;
  5. %B gleich 0 = Preis ist beim unteren Band;
  6. %B unter 0 = Preis ist unter dem unteren Band.

Allgemein gesagt sind auch .80 und .20 relevante Levels:

  1. %B über .80 = Preis nähert sich dem oberen Band;
  2. %B unter .20 = Preis nähert sich dem unteren Band.

Bollinger_Percent_B_Indicator_MetaTrader5

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7019

WPRslow WPRslow

Ein Signalindikator auf Basis von Williams' Percent Range Oszillator. Der Indikator identifiziert langsame Trends.

WPRfast WPRfast

Ein Signalindikator auf Basis von Williams' Percent Range Oszillator. Der Indikator identifiziert schnelle Trends.

Corr Corr

Korrelationsverhältnis.

NonLagMA_v5 NonLagMA_v5

Dies ist ein gleitender Durchschnitt bei dem der Effekt der Verzögerung durch ein gedämpftes Cosinusoid vermindert wird welches die Verhältnisse der Koeffizienten in der Gleichung des linear gewichteten Durschnitts (LWMA) definiert.