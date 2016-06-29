Echter Autor:

Mohsen khashei

Dies ist der Bollinger Bands %b Indikator für MetaTrader 5.

Es geht alles um die Beziehung zwischen Preis und oberen und unterem Band. Es gibt sechs grundlegende Beziehungen die quantifiziert werden können.

In abstgeigender Reihenfolge vom oberen Band:

%B Über 1 = Preis ist über dem oberen Band; %B gleich 1 = Preis ist beim oberen Band; %B Über .50 = Preis ist über der Mittellinie; %B unter .50 = Preis ist unter der Mittellinie; %B gleich 0 = Preis ist beim unteren Band; %B unter 0 = Preis ist unter dem unteren Band.

Allgemein gesagt sind auch .80 und .20 relevante Levels: