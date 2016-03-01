CodeBaseРазделы
Bollinger Percent B - индикатор для MetaTrader 5

Mohsen Khashei
Реальный автор:

Mohsen khashei

Индикатор Полосы Боллинджера %B для MetaTrader 5.

Оценивается соотношение между ценой и верхней/нижней полосами Боллинджера. Есть шесть их основных типов.

В порядке убывания от верхней полосы:

  1. %B выше 1 = Цена выше верхней полосы;
  2. %B равна 1 = Цена на уровне верхней полосы;
  3. %B ниже 0.50 = Цена выше средней линии;
  4. %B ниже 0.50 = Цена ниже средней линии;
  5. %B равна 0 = Цена на нижней полосе;
  6. %B ниже 0 = Цена под нижней полосой.

Вообще говоря, 0,80 и 0,20 — тоже релевантные уровни:

  1. %B выше 0.80 = Цена рядом с верхней полосой;
  2. %B ниже 0.20 = Цена рядом с нижней полосой.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7019

