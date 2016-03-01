Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bollinger Percent B - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3534
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Mohsen khashei
Индикатор Полосы Боллинджера %B для MetaTrader 5.
Оценивается соотношение между ценой и верхней/нижней полосами Боллинджера. Есть шесть их основных типов.
В порядке убывания от верхней полосы:
- %B выше 1 = Цена выше верхней полосы;
- %B равна 1 = Цена на уровне верхней полосы;
- %B ниже 0.50 = Цена выше средней линии;
- %B ниже 0.50 = Цена ниже средней линии;
- %B равна 0 = Цена на нижней полосе;
- %B ниже 0 = Цена под нижней полосой.
Вообще говоря, 0,80 и 0,20 — тоже релевантные уровни:
- %B выше 0.80 = Цена рядом с верхней полосой;
- %B ниже 0.20 = Цена рядом с нижней полосой.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7019
Dynamic Auto Resistance Support
Этот технический индикатор показывает постоянные ценовые зоны и отрисовывает линии поддержки и сопротивления.CandleColorCounter
Индикатор считает бычьи и медвежьи свечи и вычисляет их процентное соотношение.
Разделитель периодов с возможностью выбора различных стилей
С началом каждого нового дня индикатор отрисовывает вертикальную линию. Есть несколько вариантов ее отображения.MACD Signals
Версия индикатора MACD Signals для MetaTrader 5.