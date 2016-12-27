Participe de nossa página de fãs
Este é o indicador Bollinger Bands %b para o MetaTrader 5.
É tudo sobre a relação entre preço e as Bandas superior e inferior. Existem seis relações básicas que podem ser quantificadas.
Em ordem descendente da Banda Superior:
- %B Acima de 1 = Preço está acima da Banda Superior;
- %B igual a 1 = Preço está na Banda Superior;
- %B Acima de .50 = Preço está acima da Linha média;
- %B Abaixo de .50 = Preço está abaixo da Linha Média;
- %B Igual a 0 = Preço está na Banda Inferior;
- %B Abaixo de 0 = Preço está abaixo da Banda Inferior.
De um modo geral os valores .80 e .20 são os níveis relevantes também:
- %B Acima de .80 = Preço está Próximo da Banda Superior;
- %B Abaixo de .20 = Preço está Próximo da Banda Inferior.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7019
