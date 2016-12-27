CodeBaseSeções
Indicadores

Bollinger Percent B - indicador para MetaTrader 5

Mohsen Khashei
Autor real:

Mohsen khashei

Este é o indicador Bollinger Bands %b para o MetaTrader 5.

É tudo sobre a relação entre preço e as Bandas superior e inferior. Existem seis relações básicas que podem ser quantificadas.

Em ordem descendente da Banda Superior:

  1. %B Acima de 1 = Preço está acima da Banda Superior;
  2. %B igual a 1 = Preço está na Banda Superior;
  3. %B Acima de .50 = Preço está acima da Linha média;
  4. %B Abaixo de .50 = Preço está abaixo da Linha Média;
  5. %B Igual a 0 = Preço está na Banda Inferior;
  6. %B Abaixo de 0 = Preço está abaixo da Banda Inferior.

De um modo geral os valores .80 e .20 são os níveis relevantes também:

  1. %B Acima de .80 = Preço está Próximo da Banda Superior;
  2. %B Abaixo de .20 = Preço está Próximo da Banda Inferior.

Bollinger_Percent_B_Indicator_MetaTrader5

