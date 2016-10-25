実際の著者：

OlegVS

ウィリアムズパーセントレンジに基づいたセマフォシグナル指標。この指標は高速のトレンドを識別します。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2006年10月12日に公開されました。

図1 WPRfast指標