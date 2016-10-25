コードベースセクション
WPRfast
WPRfast - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

OlegVS

ウィリアムズパーセントレンジに基づいたセマフォシグナル指標。この指標は高速のトレンドを識別します。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2006年10月12日に公開されました。

図1　WPRfast指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7017

