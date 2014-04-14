Реальный автор:

OlegVS

Семафорный сигнальный индикатор на основе осциллятора Williams' Percent Range. Индикатор определяет быстрые тренды.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 12.10.2006.

Рис.1. Индикатор WPRfast