WPRfast - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

OlegVS

Семафорный сигнальный индикатор на основе осциллятора Williams' Percent Range. Индикатор определяет быстрые тренды.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 12.10.2006.

Рис.1. Индикатор WPRfast

