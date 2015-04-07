CodeBaseSeções
WPRfast - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

OlegVS

Um indicador de sinal do semáforo com base no Williams' Percent Range Oscillator O indicador identifica tendências rápidas.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código no dia 12 de Outubro, 2006.

Fig.1. Indicador WPRfast

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7017

