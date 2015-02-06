真实作者:

Cronex

此 MACD 指标, 其价格序列均被 CCI 技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1. CronexCCI 指标