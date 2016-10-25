コードベースセクション
CronexCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Cronex

価格シリーズが CCIテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD。それは色付きの雲の形として描画されています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　CronexCCI指標

図1　CronexCCI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7013

