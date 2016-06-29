und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CronexCCI - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Cronex
MACD Indikator, wobei die Preisreihe durch eine Reihe von Werten des CCI-Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Abb.1. CronexCCI Indikator
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des CCI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.SilverTrend_CrazyChart_HTF
Der SilverTrend_CrazyChart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der CronexCCI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.MultiAMkAx7Signal
Der MultiAMkASignal Indikator zeigt Informationen zum aktiven Trend unter Verwendung der Werte von sieben iAMkA Indikatoren verschiedener TimeFrames.